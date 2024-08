Intersports X Asics Bodrum Yarı Maratonu tanıtımı yapıldı

Ege'nin incisi Bodrum, Intersports X Asics Bodrum Yarı Maratonu'na ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşıyor. İki limanın kıyılarına dağılmış begonvil nakışlı, mavi çerçeveli, beyaz evleri; denize açılan dar sokakları ile hafızalara kazınan Bodrum, bu sene 7'ncisi 4-6 Ekim tarihlerinde koşulacak organizasyona hazırlanıyor.Türkiye'nin önde gelen koşu gruplarından ve influencerlarından; Asla Durma, Ankarunning, Asics Team, Beat Run Crew, BodRunners, Bodrum Running, Bold Union, Ksk One Team, No Reason Co, Rundamental, Runarchy, Runsnroses ve Run Urban temsilcilerinin yer aldığı lansmanda birlikte parkur incelemesi yapılırken yarışa gelecek diğer sporculara da bu sayede parkur bilgilendirmesi yapıldı.Bir yarış olma özelliğinin yanı sıra her sene festival havasında geçen Intersports X Asics Bodrum Yarı Maratonu, 3 ayrı parkurda katılımcılara keyifli anlar yaşatacak. Denizin ve doğanın güzelliklerinin tadını çıkarıldığı tarih ve kültürel zenginliklerin arasında koşma fırsatının yakalandığı yarışta kayıtlar sürüyor.Bodrium Hotels & Spa, Uludağ İçecek, Sünger Pizza ve Sal Bodrum destekleriyle düzenlenen Intersports X Asics Bodrum Yarı Maratonu öncesindeki lansmanda açıklamalarda bulunan Mint Organizasyon Kurucu Ortağı Engin Çetinay, "Ege'nin eşsiz manzarasında unutulmaz bir yarış deneyimi yakalamak isteyen herkesi bekliyoruz. Sadece bir spor organizasyonu olmanın ötesinde birbirinden güzel tarihi ve doğal güzelliğin içinde koşacağız. Bu etkinliğimize yanımızda olan koşu grupları temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Birbirinden güzel rotalarda koşmanın keyfini yaşadığımız 21K, 10K ve 5K'lık 3 ayrı parkurumuz da Bodrum Meydanı'ndan start alacak. Myndos kapısına ulaşacak sporcular burada kategorilerine göre yol ayrımına gidecekler. 21K'da Gümbet, Bitez, Konacık, Antik Tiyatro, Kumbahçe Sahili, Paşa Tarlası istikametini takip edecek sporcular, Bodrum Yolcu Limanı, Artemis Caddesi, ve Atatürk Caddesi'nden başladıkları yerde finişi görecekler. 10K'lık parkurumuzda Antik Tiyatro, Bodrum Kalesi, Artemis Caddesi,, Kumbahçe, Bodrum Limanı, Barlar Sokağı'ndan geçen sporcular Bodrum Meydanı'na ulaşacaklar. 5K'lık parkurumuzda ise Bodrum Meydanı'ndan verilen startla yarışa başlayacak sporcular, Marina, Myndos Kapısı, Antik Tiyatro, Bodrum Kalesi'nden geçerek finişi görecekler" diye konuştu.