İnternetin Özdilek'te seni bekliyor!

Bu hafta sürprizler haftası. GollerCepte'si olan tüm kullanıcılarımıza müjdeli bir haberimiz daha var. 21 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında Özdilek marketlerinden satın alacağınız 15TL'lik Pepsi, Yedigün ve Fruko alışverişlerinizde 1 aylık Dünya Paketi üyeliği bizden size hediye!

Özdilek'te yapacağınız 15TL tutarında Pepsi, Yedigün ya da Fruko alışverişlerinizin fişini ÇEK-Kazan uygulamasına yükleyin, ardından size gelen kod ile

linkine giriş yaparak kodunuzu girin ve haftalık 5 hak, ayda tam 20 adet Her Gol 100 MB hakkına sahip olabileceğiniz bir aylık Dünya Paketi üyeliğiniz anında hediye.