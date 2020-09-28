İnternetin Özdilek'te seni bekliyor!

Geçen hafta Özdilek'e gidenler bir aylık hediye internetini cebine koydu! Şimdi daha fazla hediye GB için DEV kampanya 2. haftasında! Bir Pepsi daha?

İnternetin Özdilek'te seni bekliyor!
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28 Eylül 2020 22:59
Bu hafta sürprizler haftası. GollerCepte'si olan tüm kullanıcılarımıza müjdeli bir haberimiz daha var. 21 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında Özdilek marketlerinden satın alacağınız 15TL'lik Pepsi, Yedigün ve Fruko alışverişlerinizde 1 aylık Dünya Paketi üyeliği bizden size hediye! 

Özdilek'te yapacağınız 15TL tutarında Pepsi, Yedigün ya da Fruko alışverişlerinizin fişini ÇEK-Kazan uygulamasına yükleyin, ardından size gelen kod ile m.gollercepte.tv/promocode/ linkine giriş yaparak kodunuzu girin ve haftalık 5 hak, ayda tam 20 adet Her Gol 100 MB hakkına sahip olabileceğiniz bir aylık Dünya Paketi üyeliğiniz anında hediye.  


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