İnternetin anında cebinde

Evde Hayat Var dediğimiz günlerde GollerCepte her daim seninle birlikte. Evde kal, internet desteğin bizden.

İnternetin anında cebinde
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15 Nisan 2020 15:33
Koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkmamaya özen göstermemi gereken bugünlerde GollerCepte, en sevilen kampanyalarından Dünya Paketi ile yanında olmaya devam ediyor. Hiçbir yerde bulamayacağın en özel haberler Dünya Paketi ile anında cebine geliyor. 
 
Üstelik her hafta kazanacağınız 5 adet "Her Gol 100 MB" kampanya hakkı ile de bir haftada 5 GB, ayda 20 GB'a varan internet kazanabilirsin. 
 
Bu eşsiz kampanyamıza, aylık vergiler dahil 9.90 TL karşılığında abone olabilirsin. Yapman gereken sadece DUNYA GOL yazıp 2200'a sms atmak.
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