İnternet Neden Yavaş Bugün? 4 Temmuz 2024

İnternette sorun mu var ve neden yavaş sorusu, pek çok vatandaşın gündemindeki konu oldu. Öğle saatlerinde Türkiye'nin önde gelen internet siteleri ve Whatsapp, Facebook, Instagram gibi sosyal medya platformlarına ulaşımın sağlanamaması gibi nedenlerle pek çok vatandaş, internette sorun mu var sorusuna cevap aramaya başladı.

Sosyal medya paylaşımlarında internette yaşanan yavaşlığın, bölgesel bazda yaşandığı anlaşılıyor.

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.