İnternet cafeler ne zaman açılacak? İnternet cafe ve PlayStation salonları açılış beklentisi büyük ilgi çekmeye başladı. Son yapılan açıklamada bazı konularala ilgili esnetlemer yapılacağı açıklanmasına rağmen internet cafeler ne zaman açıklacak sorusu yanıt bulmadı.Yapılan açıklamada her türlü oyun salonu olarak belirtilmesi sebebiyle PlayStation salonlarının açılışı için de biraz daha beklemek gerekecek.Oyun salonları ne zaman açılacak bilgisi sıklıkla sorgulanıyor. Bu konuyla ilgili merak edilenler oyun salonları ne zaman açılıyor bilgisini edinmek için uğraşıyor. Koronavirüs önlemleri nedeniyle kapatılan kahveler 1 Haziran'da yeniden açılıyor. İnternet cafeler açılacak mı? İnternet cafeler ne zaman açılacak? Oyun salonları ne zaman açılıyor, internet cafe salonları açılacak mı, internet cafe oyun salonları neden kapatıldı? gibi bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada bazı mekanlarla ilgili esneme getirilmesine rağmen internet cafeler ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. Yapılan son açıklama şu şekilde: "Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00'den 24.00'e uzatıldı. Sinema, tiyatro, gösteri merkezleri, 1 Temmuz'dan itibaren belirli şartlarla faaliyete geçebilecektir. Milli parklar, doğa parkları ve sağlık çalışanları, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz olacaktır. Nikah salonları 15 Haziran'dan itibaren, Düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirli şartlarla hizmet vermeye başlayabilecektir."Dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Korona virüs (Kovid-19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Bakanlığımız tarafından 81 İl Valiliğine Korona virüs Tedbirleri konulu art arda genelge gönderildi.Genelgeler ile; gece kulüpleri, bar, pavyon, diskotek, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet cafe, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezleri faaliyetleri geçici süreliğine durduruldu.Düğün salonları kurallar konusunda yapılan açılış açıklamasından sonra araştırmalar arttı. Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayacaktır." ifadelerini kullandı.Düğünlerde masalar 4 kişiden fazla olamayacakSalon kapasitesinin yaklaşık üçte bir oranında davetli girişine müsaade edilecekSalona maskesiz girişe izin verilmeyecek, girişte maskesi olmayanlar için maske dağıtılacakGelen misafirlerin salona girişinde kolonya veya el dezenfektanı sunulacakHer düğün öncesinde ve sonrasında salon dezenfekte edilecekSalonda yiyecek ve içecek ikram dağıtımlarında hijyen kurallarına titizlikle uyulacakHijyen eğitim sertifikası olmayan garson çalıştırılmayacakOyun pistlerinde sosyal mesafe kuralına dikkat edilecekEl ele tutularak oynan halay, horon gibi oyunlara salgın süresince ara verilecekTakı töreninde takılar damat ile gelinin yanına konulacak bir sandığın içinde zarf içerisinde bırakılacakDüğün salonunda gelin ve damatla herhangi bir tokalaşma ve sarılma olmayacakÇiftlerin düğün tarihlerindeki belirsizlik sürerken düğün salonu işletmecileri de hazırlıklarını sürdürüyor.Bir düğün, davet ve organizasyon şirketinin genel müdürü Fatih Kaşkavalcı, tesislerini sezon için hazırladıklarını söyledi.Mayıs, haziran ve temmuz aylarında yapılan düğün rezervasyonlarını, müşterileriyle karşılıklı görüşerek ağustos, eylül ve ekim aylarına erteleme yoluna gittiklerini ifade eden Kaşkavalcı, "Müşterilerimiz şu an Kovid-19'dan dolayı bir belirsizlik olduğu için düğünlerini öteliyorlar. Biz de onlara karşılık olarak destek verdik. Hatta yurt dışından gelecek misafirlerimizin birkaç düğünü vardı. 