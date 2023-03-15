Internacional Başkanı, Enner Valencia için konuştu!

Fenerbahçe ile kariyerinin en iyi dönemini geçiren Enner Valencia, Brezilya'da gündemden düşmüyor.



Sarı-lacivertlilerde sergilediği tarihi performansın ardından Dünya Kupası'nda da bir ara gol krallığına oynayan Ekvadorlu yıldıza Brezilya ekibi Internacional talip olmuştu. Internacional'in başkanı Alessandro Barcellos, Brezilya basınına yaptığı açıklamada Enner Valencia transferinde henüz biten bir şey olmadığını dile getirdi.



Transfer sorusunu yanıtlayan Barcellos, "Henüz bir anlaşma yok, 'Valencia geliyor' diyemem. Aynı soruyu önümüzdeki üç ay içinde tekrar sorarsanız ne olacağını bilemem. Futbol dinamik bir süreç" ifadelerini kullandı.



BU SEZON 33 MAÇTA 26 GOL!



Sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Valencia Fenerbahçe'de bu sezon oynadığı 33 maçta 26 gol attı.



Maç başına 0.78 gol ortalaması yakalayan Ekvadorlu yıldız, Dünya Kupası'nda da forma giydiği 3 maçta 3 gol atmıştı.







