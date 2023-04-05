Internacional, 13 numarayı Enner Valencia için ayırdı

Fenerbahçe'nin gol makinesi Enner Valencia için Brezilya basınından yeni bir iddia geldi.
Ligde 26 golle krallık yarışında zirvede yer alan 33 yaşındaki forvetin, temmuz ayında Internacional'e transfer olacağı yazıldı. Brezilya ekibinin, 13 numaralı formayı kimseye vermediği ve Valencia'yı beklediği aktarıldı.
Sezon sonu sözleşmesi bitecek Ekvadorlu'ya Fenerbahçe 1+1 yıllık kontrat önermişti. Ancak Valencia'nın, 2 yıllık opsiyonsuz mukavele istediği ve yolların ayrılacağı kaydedildi.
Ligde 26 golle krallık yarışında zirvede yer alan 33 yaşındaki forvetin, temmuz ayında Internacional'e transfer olacağı yazıldı. Brezilya ekibinin, 13 numaralı formayı kimseye vermediği ve Valencia'yı beklediği aktarıldı.
Sezon sonu sözleşmesi bitecek Ekvadorlu'ya Fenerbahçe 1+1 yıllık kontrat önermişti. Ancak Valencia'nın, 2 yıllık opsiyonsuz mukavele istediği ve yolların ayrılacağı kaydedildi.