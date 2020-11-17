Interli futbolcu Kolarov Kovid-19'a yakalandı

Inter, Sırp oyuncusu Aleksandar Kolarov'un yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; inter.it
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Interli futbolcu Kolarov Kovid-19'a yakalandı
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17 Kasım 2020 16:06
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Sırp oyuncusu Aleksandar Kolarov'un yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu. 

Kulüpten yapılan açıklamada, milli takımdan dönen 35 yaşındaki savunma oyuncusunun dün yapılan testinin pozitif çıktığı kaydedildi. 

Açıklamada, futbolcunun durumunun iyi olduğu ve protokollerin yerine getirildiği bilgisi verildi. 

 



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