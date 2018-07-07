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Inter'in yeni yıldızı Nainggolan kaza yaptı!

Inter'e transfer olan Radja Nainggolan, Roma'dan Milano'ya giderken kaza yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Inter'in yeni yıldızı Nainggolan kaza yaptı!
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07 Temmuz 2018 02:26
Roma'dan Inter'e transfer olan Radja Nainggolan, Milano'da ilk kazasını yaptı.

Roma'dan Milano'ya giderken A1 karayolunda Ferrari ile yol yan bariyerleri traşlayan Nainggolan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İtalya basınında yer alan habere göre; Belçikalı yıldızın otomobilinde 50 bin euroluk hasar oluştu.

Roma'dan Inter'e 24 milyon euroya transfer olan Nainggolan, 4 yıl Inter forması giyecek.

Nainggolan, geçen sezon Roma formasıyla çıktığı 42 maçta 6 gol ve 11 asiste imza atmıştı.



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