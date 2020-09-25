Inter'in stoper hedefi: Ozan Kabak!

Inter, Schalke 04'te top koşturan milli futbolcumuz Ozan Kabak için harekete geçiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Inter'in stoper hedefi: Ozan Kabak!
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25 Eylül 2020 14:55
İtalya Ligi Serie A takımlarından Inter, stoper transferinde harekete geçti.

Sky'ın haberine göre; Milano ekibi, Slovak stoper oyuncusu Milan Skriniar'ın Premier Lig ekibi Tottenham'a transfer olma ihtimali nedeniyle Schalke 04 forması giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak'ı gündemine aldı.

Haberde, Skriniar takımda kalsa dahi Ozan'ı transfer edeceği ve iyi bir yedek olarak takımda tutacağı belirtildi.

20 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon Bundesliga'nın ilk haftasında 90 dakika forma giydi.



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