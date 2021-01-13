Inter'in kurtarıcısı Lukaku: 119. dakikada tur geldi

İtalya Kupası'nda Fiorentina ile Inter son 16 turunda karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Inter'in kurtarıcısı Lukaku: 119. dakikada tur geldi
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13 Ocak 2021 19:37
İtalya Kupası'nda son 16 turu mücadelesinde Fiorentina ile Inter karşı karşıya geldi. Inter 119. dakikadaki golle çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşmada Fiorentina'nın golü 57. dakikada Kouame'den geldi. Inter'in golleri ise 40. dakikada penaltıdan Vidal ve 119. dakikada Lukaku'dan geldi.

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Uzatmaya giden maç sonunda Inter turu bitime dakikalar kala kazandı. Inter'in çeyrek finaldeki rakibi, ezeli rakibi Milan oldu.

Fiorentina ligdeki sıradaki maçında Napoli'ye konuk olacak. Inter ise aynı haftada sahasında Juventus'la karşılaşacak.



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