Inter'i yenilgiden Hırvatlar kurtardı!

İtalya Serie A'nın 6. hafta mücadelesinde Inter ile Parma, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.Karşılaşmada Parma'nın golleri 46. ve 62. dakikalarda Gervinho'dan geldi. Inter'in golleri ise; 64. dakikada Brozovic ve 90+2. dakikada Ivan Perisic'ten geldi.Bu sonuçla birlikte Inter, 11 puana yükseldi. Konuk ekip Parma ise 5 puana çıktı.Inter, İtalya Serie A'nın 7. haftasında son dönemin parlayan takımı Atalanta'ya konuk olacak. Parma ise aynı haftada, sahasında Fiorentina'yla karşılaşacak.Parma'da tecrübeli oyuncu Gervinho, ikinci yarının başlama düdüğünden sadece 19 saniye sonra takımını öne geçiren golü kaydetti.Bu gol, Mayıs 2010'dan sonra Parma'nın herhangi bir yarıda attığı en erken gol oldu.