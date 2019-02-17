  •  
    Fatih Terim ile yaptığı kritik toplantıyı anlattı
  •  
    "Mbaye Diagne penaltı bekleyebilir, ben o an.."
  •  
    Gündem olan o VİDEO; Maç sonucunu karıştırdı
  •  
    Serdar Aziz'in eşinden "Maldivler" için İSYAN!..
  •  
    Trabzonspor tarihi bir servet kazanmaya hazır

Inter'e ilaç gibi galibiyet!

Kötü günler geçiren Inter, Serie A'da Sampdoria'yı 2-1 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Inter'e ilaç gibi galibiyet!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Şubat 2019 22:12
İtalya Serie A'da formsuz bir dönem geçiren ve kaptanı Icardi ile ayrılık noktasına gelen Inter, Sampdoria karşısında ilaç gibi bir galibiyet aldı: 2-1

Inter'e galibiyeti getiren golleri 73. dakikada D'Ambrosio ve 78. dakikada Nainggolan kaydetti. Sampdoria'nın tek sayısı 76'da Gabbiadini'den geldi.

Bu sonucun ardından Inter, puanını 46 yaptı ve 3. sıradaki yerini korudu. Sampdoria ise 33 puanla 10. sırada kaldı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için