ekiplerinden'in transferde büyük bir sürpriz yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı.İspanyol ve İtalyan medyasında yer alan haberlere göre Inter,'e Hırvat yıldıziçin ciddi bir teklifte bulunacak.Inter Kulübü yetkililerinin, Modric'in menajeriyle bir görüşme yaptığı da belirtildi.Modric ile ilgili haberlerde, Real Madrid ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaik Hırvat oyuncunun, İtalya'dan Inter'in teklifini değerlendirebileceğine de yer verildi.Real Madrid, Modric'i 2012 yılında 30 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.