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Inter'den Modric sürprizi! Ronaldo'dan sonra...

Inter, Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric için bir görüşme yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Inter'den Modric sürprizi! Ronaldo'dan sonra...
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01 Ağustos 2018 01:23
Serie A ekiplerinden Inter'in transferde büyük bir sürpriz yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

İspanyol ve İtalyan medyasında yer alan haberlere göre Inter, Real Madrid'e Hırvat yıldız Luka Modric için ciddi bir teklifte bulunacak.

Inter Kulübü yetkililerinin, Modric'in menajeriyle bir görüşme yaptığı da belirtildi.

Modric ile ilgili haberlerde, Real Madrid ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaik Hırvat oyuncunun, İtalya'dan Inter'in teklifini değerlendirebileceğine de yer verildi.

Real Madrid, Modric'i 2012 yılında 30 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.



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