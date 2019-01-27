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Inter'den Mesut Özil teklifine ret!

Inter, Arsenal'in Ivan Perisic için yaptığı Mesut Özil takas teklifini kabul etmedi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Inter'den Mesut Özil teklifine ret!
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27 Ocak 2019 03:49
Arsenal bir süredir kadrosuna katmak istediği Ivan Perisic için Inter'den olumsuz yanıt aldı.

İngiliz basınından BBC Sport'ta yer alan habere göre; Arsenal, Ivan Perisic için Inter'e Mesut Özil'i takas etme teklifinde bulundu.

40 MİLYON EURO İSTİYOR

Inter'in Mesut Özil'i istemediği ve Hırvat futbolcu için Arsenal'den en az 40 milyon euro bonservis ücreti talep ettiği belirtildi.

Inter'in teknik direktörü Spalletti ise "Perisic isteyen kulüpler, iyi teklifler yapmalı. Çünkü o çok önemli bir oyuncu" açıklamasını yaptı.



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