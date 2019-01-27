Inter'den Ivan Perisic itirafı!

Serie A ekiplerinden'in Hırvat futbolcusu'in takımdan ayrılmak istediğini açıkladı.Inter CEO'su Beppe Marotta, ''Perisic ayrılmak istediğini bize iletti. Biz de onun mutlu olmasını isteriz. Onun için belirlediğimiz bonservis bedeline saygı duymalı. Şu an için bize gelen bir teklif de olmadı.'' sözlerini kullandı.29 yaşındaki futbolcu ile Premier Lig takımları Manchester United ve Arsenal yakından ilgileniyor.Inter ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Perisic, bu sezon Serie A'da 18 maça çıkarken 3 gol ve 2 asist üretti.