İtalya Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Inter, 21. hafta maçında Cagliari'yi ağırladı. Giuseppe Meazza'da oynanan mücadele 1-1 berabere bitti ve Inter sürpriz puan kaybı yaşadı.Inter'in golünü 29. dakikada Lautaro Martinez kaydetti. Cagliari'nin golü 78. dakikada Radja Nainggolan'dan geldi.Inter'de 20 maçta 11 gol atan Lautaro Martinez, karşılaşmanın son bölümlerinde gördüğü kartların ardından oyun dışında kaldı.Ligde son iki hafta Atalanve Lecce ile berabere kalan Inter, Cagliari karşısında da hata yapmasının ardından puanını 48 yaptı. Cagliari de 31 puana ulaştı.İtalya Ligi'nde gelecek hafta Inter, Udinese deplasmanına konuk olacak. Cagliari, Parma'yı ağırlayacak.