Intercity Cup otomobil yarışlarının 3. ayağı sona erdi

Intercity İstanbul Park'ta düzenlenen 2021 Intercity Cup otomobil yarışlarının 3. ayağı sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Intercity Cup otomobil yarışlarının 3. ayağı sona erdi
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05 Temmuz 2021 17:16
 Intercity İstanbul Park'ta düzenlenen 2021 Intercity Cup otomobil yarışlarının 3. ayağı tamamlandı.

Yapılan açıklamaya göre, İstanbul Park Spor Kulübü tarafından organize edilen yarışlar Intercity Platinum Cup, Intercity Gold Cup ve Intercity Silver Cup olarak 3 farklı kategoride düzenlenirken, organizasyona toplam 56 pilot katıldı.

Dokuz pilotun yarıştığı Platinum Cup'ta, Caterham yarış otomobilleriyle toplam 12 tur üzerinden 2 yarış yapıldı. Amatör pilotluğun bir üst basamağında yer alan Gold Cup'ta 23 pilot, Renault Megane araçlarla yarıştı. Silver Cup'ta ise profesyonel olarak piste çıkmamış yarışseverler Renault Clio otomobillerle mücadele etti.


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