İtalya Serie A'da 23. hafta maçında Parma ile Inter karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Dakikalar 79'u gösterdiğinde sahneye Lautaro Martinez çıktı ve Inter, Parma'yı 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Inter puanını 43'e çıkardı. Parma ise 29 puanda kaldı.
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Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Dakikalar 79'u gösterdiğinde sahneye Lautaro Martinez çıktı ve Inter, Parma'yı 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Inter puanını 43'e çıkardı. Parma ise 29 puanda kaldı.
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