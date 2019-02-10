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Inter, zorlu Parma virajında tek golle güldü!

İtalya Serie A'da 23. haftada Inter deplasmanda Parma'yı 1-0 mağlup etti ve 3 maç aradan sonra galibiyet aldı.

Kaynak: Sporx.com
Inter, zorlu Parma virajında tek golle güldü!
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10 Şubat 2019 00:22
İtalya Serie A'da 23. hafta maçında Parma ile Inter karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Dakikalar 79'u gösterdiğinde sahneye Lautaro Martinez çıktı ve Inter, Parma'yı 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Inter puanını 43'e çıkardı. Parma ise 29 puanda kaldı.

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