  •  
    Galatasaray'da cevabı bekleyen 9 kritik soru
  •  
    Igor Tudor'dan Terim için FLAŞ bir açıklama
  •  
    Fenerbahçe'de vedaya hazırlanan EN İYİ 11!
  •  
    Ve Gerrard İMZAYI attı, F.Bahçe'yi duyurdular
  •  
    Türkiye'ye yılın transfer sürprizi kapıda; o teklif

Inter, Yuto Nagatomo'nun fiyatını belirledi!

Inter'in, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Yuto Nagatomo için 4-5 milyon euro talep ettiği belirtildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Inter, Yuto Nagatomo'nun fiyatını belirledi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Mayıs 2018 00:13
Yuto Nagatomo için flaş gelişme! Galatasaray'ın devre arasında Inter'den kiraladığı Yuto Nagatomo için İtalya'dan flaş bir iddia geldi.

La Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Inter, Japon oyuncu için Galatasaray'dan 4-5 milyon euro civarında bonservis bedeli talep ediyor.

Haberde; Galatasaray'ın Inter'in taleplerine yaklaştığı ve anlaşmanın yakın zamanda tamamlanabileceği kaydedildi.

Galatasaray'ın Nagatomo'nun performansından memnun olduğu ve transferini bitirmekte ısrarcı olacağı belirtildi.

NAGATOMO KALMAK İSTİYOR

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından açıklama yapan Yuto Nagatomo, takımda kalmak istediğini söylemişti.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için