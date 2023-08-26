Inter yeni transferini açıkladı

Inter bonservisi elinde olan 34 yaşındaki sol kanat Alexis Sanchez'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Inter yeni transferini açıkladı
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26 Ağustos 2023 13:17
Transfer çalışmalarına devam eden Inter yeni transferini açıkladı.

Inter, 34 yaşındaki Şilili kanat oyuncusu Alexis Sanchez'i kadrosuna kattığını açıkladı.

BONSERVİSİ ELİNDEYDİ

FFP'den dolayı transfere para harcamakta zorlanan Inter bonservisi elinde olan yıldız oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

3 sezon boyunca Inter forması giyen Alexis Sanchez bu imzayla beraber 1 senenin ardından tekrardan İtalyan kulübüne döndü.

44 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 44 resmi maça çıkan Alexis Sanchez bu karşılaşmalarda 18 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

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