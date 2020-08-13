Inter yeni Pirlo'yu bitiriyor!

İtalya'da küme düşen Brescia'nın yetenekli futbolcusu Sandro Tonali için girilen yarışta Inter'in galip çıkacağı iddia ediliyor.



İtalyan basınına göre geleceğin büyük yetenekleri arasında gösterilen Tonali için İtalya'nın en büyük takımlarının yanı sıra Avrupa'dan da teklifler olduğu ancak oyuncunun Inter'i seçeceği belirtiliyor.



Corriere dello Sport'un haberinde Tonali'nin Milano'ya taşınmaya karar verdiği ve menajerinin getirdiği tekliflerden Inter'i istediği iddia edildi. Avrupa Ligi'nde mücadele eden Inter'in bu kulvardaki macerasının sona ermesinden sonra resmi açıklamanın yapılacağı konuşuluyor.



Tekniği ve dış görünüşü sebebiyle Andrea Pirlo'ya benzetilen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Sandro Tonali için Inter'in 35 milyon euro civarı bir bonservis ile oyuncuya 3,5 milyon euro'yu kabul ettirdiği söyleniyor.



