Inter, 8 sene önce Udinese'den aldığı 36 yaşındaki başarılı kalecisi Samir Handanovic'in veliahtını yine aynı kulüpte buldu: Juan Musso!



CalcioMercato'da yer alan habere göre; Inter'in tepe yöneticileri Piero Ausilio ve Beppe Marotta, Handanovic'in yerine düşündükleri ilk isim olan Musso için Udinese ile masaya oturdular. Kuzeydoğu İtalya kulübü, 26 yaşındaki Arjantinli kalecisi için 30 milyon euro bonservis talep etti.



Inter'in pandemi döneminde finansal açıdan zor günler geçirdiği ve bu bonservis talebinin de beklentilerinin üstünde olduğu bilgisi verildi.



ALTERNATİFİ SHAKHTAR'DAN TRUBIN



Inter'in Musso için sezon sonuna kadar görüşmelerini sürdüreceği, indirim alamazsa Shakhtar'ın 19 yaşındaki Ukraynalı kalecisi Anatoliy Trubin'i transfer edeceği vurgulandı.



Racing Club'tan yetişen ve 2018 yazında 4 milyon euro bonservis karşılığı Udinese'ye transfer olan Musso, bu sezon oynadığı 12 resmi maçta 13 gol yedi ve 3 maçta kalesini gole kapattı.



Shakhtar altyapısından yetişen Anatoliy Trubin ise bu sezon 13 resmi maçta kaleyi korudu, bu maçlarda 15 gol yedi ve 5 maçta kalesini gole kapattı.



