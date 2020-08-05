UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu maçında Inter ile Getafe karşı karşıya geldi. Tarafsız saha olan Veltins Arena'da oynanan mücadeleyi 2-0'lık sonuçla Inter kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.
Inter, 33. dakikada Romelu Lukaku'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Getafe'de Jorge Molina, 75. dakikada penaltıyı kaçırarak beraberlik fırsatını tepti. Inter, 83. dakikada Christian Eriksen ile turu garanti altına aldı.
Inter, çeyrek finalde Leverkusen ile Rangers eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Inter, 33. dakikada Romelu Lukaku'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Getafe'de Jorge Molina, 75. dakikada penaltıyı kaçırarak beraberlik fırsatını tepti. Inter, 83. dakikada Christian Eriksen ile turu garanti altına aldı.
Inter, çeyrek finalde Leverkusen ile Rangers eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.