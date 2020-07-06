Inter ve Pirelli'den Leo Messi açıklaması!

İtalya Serie A takımlarından Inter'in sponsoru Pirelli, Lionel Messi'nin transferi konusunda nabız yoklamaya devam ediyor.



Pirelli'nin CEO'su Tronchetti Provera, Lionel Messi'nin Inter'e transferi konusunda kulübe yardımcı olabileceklerini dile getirdi.



Inter Başlanı Steven Zhang, Lionel Messi'nin transferi konusunda "Önemli bir şey yapamayız" dese de Pirelli CEO'su Tronchetti süreçte kendilerine destekleyici güç olabileceklerini dile getirdi.



Messi'nin transferi konusunda başrolde olamayacaklarını ifade eden Tronchetti, "Dürüst olmak gerekirse, böyle bir zamanda, Formula 1, Amerika Ligi ve Inter'de spora çok yüksek bir yatırım yapamıyoruz. Inter Başkanu Steven Zhang'ın Messi transferi için çaba göstermesini istemeliyiz. Messi'nin transferi için yardımcı olabiliriz, ancak önemli bir şey yapamayız" şeklinde konuştu.



