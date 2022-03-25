Inter ve Milan'ın Origi savaşı!

İtalya Serie A ekiplerinden Inter ve Milan, sezon sonunda Liverpool ile sözleşmesi sona erecek olan Divock Origi için yarışıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Inter ve Milan'ın Origi savaşı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Mart 2022 15:26
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Liverpool'un Belçikalı forveti Divock Origi, İtalya'nın dev kulüplerini transfer savaşına soktu.

Ezeli rakipler Inter ve Milan, yıldız oyuncu için kıyasıya bir yarışa girmiş durumda. Birçok kulübün ilgi gösterdiği Origi'nin, İtalyan devlerinin ilgisinden memnun olduğu ve büyük bir olasılıkla bu iki kulüpten birini tercih edeceği ifade edildi.

27 yaşındaki Divock Origi, bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 14 resmi maçta 5 gol 3 asistlik performans gösterdi.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.