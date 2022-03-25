Inter ve Milan'ın Origi savaşı!

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Liverpool'un Belçikalı forveti Divock Origi, İtalya'nın dev kulüplerini transfer savaşına soktu.



Ezeli rakipler Inter ve Milan, yıldız oyuncu için kıyasıya bir yarışa girmiş durumda. Birçok kulübün ilgi gösterdiği Origi'nin, İtalyan devlerinin ilgisinden memnun olduğu ve büyük bir olasılıkla bu iki kulüpten birini tercih edeceği ifade edildi.



27 yaşındaki Divock Origi, bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 14 resmi maçta 5 gol 3 asistlik performans gösterdi.





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