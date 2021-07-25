Inter ve Fiorentina Zeki Çelik'in peşinde

Lille'de şampiyonluk yaşayan Milli oyuncumuz Zeki Çelik'e Serie A'dan Fiorentina ve Inter'in talip olduğu yazıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Inter ve Fiorentina Zeki Çelik'in peşinde
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25 Temmuz 2021 10:35
Milli futbolcumuz Zeki Çelik'e İtalya'dan Inter ve Fiorentina'nın talip olduğu belirtildi.

Tuttomercatoweb'in haberine göre Lille'de gösterdiği istikrarlı peformansla Avrupa'nın sayılı sağ bekleri arasında gösterilen Zeki Çelik'e Inter ve Fiorentina'nın ilgisi olduğu ifade edildi. Hakimi'nin yerini henüz dolduramayan Inter ile önümüzdeki sezon daha iddialı bir kadro kurmak isteyen Fiorentina'nın Zeki Çelik transferine yöneldiği kaydedildi.

Fransa şampiyonu Lille'in Zeki Çelik için 10 milyon euroluk bonservis belirlediği ve daha aşağıda kalan teklifleri değerlendirmeye almayacağı da gelen bilgiler arasında.

Zeki Çelik 2018 yılında İstanbulspor'dan Lille'e 2.5 milyon euroya transfer edilmişti.


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