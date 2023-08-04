Inter ve Atalanta'nın Scamacca yarışı!

West Ham United forması giyen Gianluca Scamacca için Inter ve Atalanta İngiliz ekibine resmi teklifte bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Inter ve Atalanta'nın Scamacca yarışı!
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04 Ağustos 2023 16:15
İtalya Seria ekiplerinden Atalanta ve Inter, West Ham United'ın golcüsü Gianluca Scamacca için resmi tekliflerini iletti. 

İtalyan golcü için Atalanta 25+5 milyon euro teklif ederken, Inter 24+4 milyon euro bonservis önerdi. 

INTER SCAMACCA İLE ANLAŞTI

İtalyan devi Inter, 24 yaşındaki Santrfor ile sözleşme şartlarında el sıkıştı. Buna karşın West Ham, Inter'in bonservis teklifini biraz daha yükseltmesini istiyor.

Geçtiğimiz sezon başında Sassuolo'dan 36 milyon euro karşılığında Londra'nın yolunu tutan 1.95'lik golcü, beklenen çıkışı yapamamıştı.

Scamacca, 27 maçta toplam 8 gol kaydederken sezonun ikinci yarısında dizinden sakatlık yaşadığı için süre alamamıştı. 





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