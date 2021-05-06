Inter, Uğurcan Çakır transferi için geliyor

Geçtiğimiz sezon Yusuf Yazıcı'yı 17.5 milyon euro'ya Lille kulübüne satan Trabzonspor, bir kez daha Avrupa'nın gündeminde. Fırtına'nın milli file bekçisi Uğurcan Çakır için Avrupa devleri resmen yarış halinde. Bordo-mavililerin 30 milyon euroya yakın bir rakam beklediği Uğurcan Çakır için yeni gelişmeler var.



25 yaşındaki eldiven ile en ciddi ilgilenen takımlardan olan Inter ise elini çabuk tutmak istiyor. Mavi-siyahlı yönetim, Trabzonspor'a resmi teklif hazırlıklarına başladı. Bordo-mavililerin bu transfer için beklentilerini araştıran İtalyan temsilcisi ilk etapta farklı bonuslarla birlikte 20 milyon euro'yu bulan bir miktarı masaya koymayı planlıyor.



İTALYANLAR'A GÖRE İŞ BİTTİ



Karadeniz devine menajerler aracılığıyla bu teklifi kısa süre içerisinde resmiyete dönüştüreceğinin mesajını yollayan Inter'in, bu girişimleri İtalyan basınında da fazlasıyla yer almaya başladı. Çizme medyası da 1.91 boyundaki eldivenin Inter forması giyerken karikatürize edilmiş fotoğraflarını paylaşmaya başladı.



Başkan Ahmet Ağaoğlu da kısa bir süre önce Uğurcan Çakır'a Inter'in duyduğu ilginin ciddi olduğunu doğrulayarak, "Şu an için anlaştığımız bir takım yok. Uğurcan, Türkiye'nin en değerli kalecisi. Ona her takımın ilgisinin olması çok normal" dedi.



