Inter transferde mutlu sona doğru

Bu sezon Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City'e kaybeden Inter gelecek sezon çalışmalarına başladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Inter transferde mutlu sona doğru
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26 Haziran 2023 23:06
Bu sezın Seria A'da şampiyonluğu Napoli'ye kaptıran ve Şampiyonlar Ligi finalinde de Manchester City'ye kaybeden Inter gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Borussia Mönchengladbach'la sözleşmesi biten Marcus Thuram'ı, Inter kadrosuna katmaya çok yaklaştı.

SÖZLEŞMESİ BİTTİ

Fabrizio Romano'nun haberine göre Inter, Borussia Mönchengladbach'la sözleşmesi biten 25 yaşındaki Fransız forvet Marcus Thuram'ı kadrosuna katmaya çok yakın. Habere göre Inter bu tranferi 1-2 gün içerisinde açıklamaya hazırlanıyor.

Marcus Thuram'ın peşinde Milan, Juventus gibi kulüpler olsa da oyuncunun Inter'in teklifini kabul ettiği söylendi.

32 MAÇTA FORMA GİYDİ

Borussia Mönchengladbach formasıyla 32 resmi maça çıkan Marcus Thuram bu karşılaşmalarda 16 gol, 7 asistlik katkı sağladı.

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