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Inter, transfer hayali için girişimlere başladı

Inter, sezona şampiyonluk parolası ile başlayarak kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara devam ediyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Inter, transfer hayali için girişimlere başladı
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24 Temmuz 2018 18:23
İtalya Serie A Ligi ekiplerinden İnter, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Orta sahayı güçlendirmeyi hedefleyen mavi-siyahlı ekibin hedefine iki yıldız var.

İnter'in transferdeki ilk hedefi Porto'lu Hector Herrera. İtalyan devinin Meksikalı yıldız için önümüzdeki günlerde harekete geçmeyi planlıyor. 

İNTER'İN ORTA SAHA HAYALİ VİDAL - HERRERA 

İtalyan medyasında yer alan bilgilere göre İnter'in gelecek sezon için hayali orta sahaya Herrera - Vidal tandemini oluşturmak. Mavi-siyahlı ekibin yetkilileri her iki transfer içinde yoğun uğraş verirken kısa zamanda girişimleri sonlandırmak istiyor. 

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