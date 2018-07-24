İNTER'İN ORTA SAHA HAYALİ VİDAL - HERRERA

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden İnter, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Orta sahayı güçlendirmeyi hedefleyen mavi-siyahlı ekibin hedefine iki yıldız var.İnter'in transferdeki ilk hedefi Porto'lu Hector Herrera. İtalyan devinin Meksikalı yıldız için önümüzdeki günlerde harekete geçmeyi planlıyor.İtalyan medyasında yer alan bilgilere göre İnter'in gelecek sezon için hayali orta sahayatandemini oluşturmak. Mavi-siyahlı ekibin yetkilileri her iki transfer içinde yoğun uğraş verirken kısa zamanda girişimleri sonlandırmak istiyor.