Inter, Thruam'ı kadrosuna kattı!

İtalya Serie ekiplerinden Inter, Edin Dzeko ve Romelu Lukaku ile yollarını ayırması sonrası takıma yeni bir golcü takviyesi yaptı.Son Şampiyonlar Ligi finalisti, Mönchengladbach ile mukavelesi biten Fransız golcü Marcus Thruam'ı kadrosuna kattı.25 yaşındaki santrfor ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.Geride bıraktığımız sezonda Alman ekibiyle 32 maçta 16 gol 7 asist yapan Thuram, Fransa Milli Takımıyla da 2022 Dünya Kupası finalinde forma giymişti.