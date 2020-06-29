Inter son 5 dakikada 3 puanı aldı

İtalya Serie A'nın 28. hafta maçında Inter ile Parma karşı karşıya geldi.



Ennio Tardini Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Inter son 5 dakikada bulduğu gollerle kazanmayı başardı.



Maçın henüz 15. dakikasında GErvinho, eski Trabzonsporlu Kucka2nın asistinde topu filelerle buluşturdu ve ilk yarı Parma'nın üstünlüğü ile sona erdi.



68. dakikada Inter'den Berni yaptığı hareket sonrası kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu dakikadan sonra taktiksel değişiklikler yapan Inter'in planları işe yaradı. Önce 84'de de Vrij, Lautaro Martinez'in asistinde golü atıp eşitliği getirdikten sonra Parma'dan Kucka kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 87. dakikaya gelindiğinde ise eski Fenerbahçeli Victor Moses'ın ortasında Bastoni bomboş durumda topu filelerle buluşturdu ve 3 puan Inter'in oldu.



Bu sonucun ardından Inter, 58 puana yükseldi ve 3. sıradaki yerini korudu. Parma ise 39 puanda kaldı.



