Inter, Simone Inzaghi'yi açıkladı!

Inter, Antonio Conte'nin yerine yeni teknik direktör olarak Simone Inzaghi'yi getirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Inter, Simone Inzaghi'yi açıkladı!
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03 Haziran 2021 14:10
Inter, görevden ayrılan Antonio Conte'nin yerine Simone Inzaghi'yi teknik direktörlük görevine getirdi.

Inter'den yapılan açıklamada, "Simone Inzaghi, a takımımızın yeni teknik direktörüdür ve kulübümüzle 2 yıllık sözleşme imzalamıştır." denildi.

Teknik direktörlük kariyerine Lazio altyapısında başlayan Simone Inzaghi, futbolu bıraktıktan hemen sonra bu görevine geçti. 1 yıl sonra Lazio U17'ye geçen Inzaghi, 3 yıl sonra U19 ve 2 yıl sonra is geçici olarak Lazio teknik direktörlüğü görevine atandı.

7 maçta 1.71 puan ortalaması yakalayarak 'geçici' görevinde 'kalıcı' olan Simone Inzaghi, 2016'dan 2021'e kadar bu görevini sürdürdü.

Lazio Teknik Direktörlüğü döneminde Simone Inzaghi, 242 maçta 1.78 puan ortalaması yakaladı.

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