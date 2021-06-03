Inter, görevden ayrılan Antonio Conte'nin yerine Simone Inzaghi'yi teknik direktörlük görevine getirdi.



Inter'den yapılan açıklamada, "Simone Inzaghi, a takımımızın yeni teknik direktörüdür ve kulübümüzle 2 yıllık sözleşme imzalamıştır." denildi.



Teknik direktörlük kariyerine Lazio altyapısında başlayan Simone Inzaghi, futbolu bıraktıktan hemen sonra bu görevine geçti. 1 yıl sonra Lazio U17'ye geçen Inzaghi, 3 yıl sonra U19 ve 2 yıl sonra is geçici olarak Lazio teknik direktörlüğü görevine atandı.



7 maçta 1.71 puan ortalaması yakalayarak 'geçici' görevinde 'kalıcı' olan Simone Inzaghi, 2016'dan 2021'e kadar bu görevini sürdürdü.



Lazio Teknik Direktörlüğü döneminde Simone Inzaghi, 242 maçta 1.78 puan ortalaması yakaladı.



