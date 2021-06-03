Inter, görevden ayrılan Antonio Conte'nin yerine Simone Inzaghi'yi teknik direktörlük görevine getirdi.
Inter'den yapılan açıklamada, "Simone Inzaghi, a takımımızın yeni teknik direktörüdür ve kulübümüzle 2 yıllık sözleşme imzalamıştır." denildi.
Teknik direktörlük kariyerine Lazio altyapısında başlayan Simone Inzaghi, futbolu bıraktıktan hemen sonra bu görevine geçti. 1 yıl sonra Lazio U17'ye geçen Inzaghi, 3 yıl sonra U19 ve 2 yıl sonra is geçici olarak Lazio teknik direktörlüğü görevine atandı.
7 maçta 1.71 puan ortalaması yakalayarak 'geçici' görevinde 'kalıcı' olan Simone Inzaghi, 2016'dan 2021'e kadar bu görevini sürdürdü.
Lazio Teknik Direktörlüğü döneminde Simone Inzaghi, 242 maçta 1.78 puan ortalaması yakaladı.
Inter'den yapılan açıklamada, "Simone Inzaghi, a takımımızın yeni teknik direktörüdür ve kulübümüzle 2 yıllık sözleşme imzalamıştır." denildi.
Teknik direktörlük kariyerine Lazio altyapısında başlayan Simone Inzaghi, futbolu bıraktıktan hemen sonra bu görevine geçti. 1 yıl sonra Lazio U17'ye geçen Inzaghi, 3 yıl sonra U19 ve 2 yıl sonra is geçici olarak Lazio teknik direktörlüğü görevine atandı.
7 maçta 1.71 puan ortalaması yakalayarak 'geçici' görevinde 'kalıcı' olan Simone Inzaghi, 2016'dan 2021'e kadar bu görevini sürdürdü.
Lazio Teknik Direktörlüğü döneminde Simone Inzaghi, 242 maçta 1.78 puan ortalaması yakaladı.