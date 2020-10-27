Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu 2. maçında Inter, deplasmanda Shakhtar Donetsk ile kozlarını paylaştı. NSC Olimpiyskiy Stadı'nda oynanan maçın 90 dakikasında gol sesi çıkmadı ve 0-0'lık sonuçla iki takım da 1 puan aldı.



İki takımın da pozisyon açısından beklentileri karşılayamadığı maçta Shakhtar Donetsk'in 1, Inter'in ise isabetli 4 şutu vardı.



İlk maçta Real Madrid'i mağlup eden Shakhtar, bu sonuçla puanını 4 yaparken; Inter ise Mönchengladbach'ın ardından 2. beraberliğini alarak 2 puana yükseldi.



Shakhtar Donetsk, Şampiyonlar Ligi'nde evindeki son 7 maçta galibiyet alamadı. [4 beraberlik, 3 mağlubiyet]



Grubun 3. haftasında Shakhtar Donetsk, evinde Mönchengladbach'ı konuk edecekken, Inter ise deplasmanda Real Madrid'e konuk olacak.



