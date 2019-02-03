Serie A'daile, Giuseppe Meazza'da karşı karşıya geldi. Formsuz bir dönem geçiren Inter, sahasında Bologna'yamağlup oldu ve üst üste 2. mağlubiyetini aldı.Bologna'ya galibiyeti getiren tek gol, 32. dakikada Santander'den geldi. 3 maçtır kazanamayan Inter ise bu 3 maçta gol atmayı başaramadı.Inter, 40 puan ile haftayı 3. sırada bitirirken haftalar sonra kazanan Bologna, puanını 17 yaptı ve 18. basamakta kaldı.Serie A'da haftaya Inter, Parma deplasmanına gidecek. Bologna ise Genoa'yı konuk edecek.