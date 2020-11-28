Inter, Sassuolo'ya ilk yenilgisini tattırdı

Serie A'nın 9. hafta mücadelesinde Sassuolo ile Inter, Mapei Stadyumu'nda karşılaştı. Inter, maçı 3-0 kazandı.
Karşılaşmada Inter'in golleri, 4. dakikada Alexis Sanchez, 14. dakikada Chiriches'in kendi kalesine attığı gol ve 60. dakikada Gagliardini'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Inter, ligdeki puanını 18'e yükseltti. Sassuolo ise, 9 maç sonunda 18 puanda kaldı.
Inter, Serie A'nın 10. haftasında sahasında Bologna ile karşılaşacak. Sassuolo ise aynı haftada, Roma'ya konuk olacak.
İLK YENİLGİ GELDİ
Sezona fırtına gibi giren Sassuolo 8 maç sonunda 18 puan toplarken, yenilgi yüzü görmemişti.
Sassuolo'nun Inter'e kaybetmesiyle birlikte, Serie A'da bu sezon yenilgi almayan tek takım olarak Milan kaldı.
Karşılaşmada Inter'in golleri, 4. dakikada Alexis Sanchez, 14. dakikada Chiriches'in kendi kalesine attığı gol ve 60. dakikada Gagliardini'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Inter, ligdeki puanını 18'e yükseltti. Sassuolo ise, 9 maç sonunda 18 puanda kaldı.
Inter, Serie A'nın 10. haftasında sahasında Bologna ile karşılaşacak. Sassuolo ise aynı haftada, Roma'ya konuk olacak.
İLK YENİLGİ GELDİ
Sezona fırtına gibi giren Sassuolo 8 maç sonunda 18 puan toplarken, yenilgi yüzü görmemişti.
Sassuolo'nun Inter'e kaybetmesiyle birlikte, Serie A'da bu sezon yenilgi almayan tek takım olarak Milan kaldı.