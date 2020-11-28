Inter, Sassuolo'ya ilk yenilgisini tattırdı

Serie A'nın 9. hafta mücadelesinde Sassuolo ile Inter, Mapei Stadyumu'nda karşılaştı. Inter, maçı 3-0 kazandı.



Karşılaşmada Inter'in golleri, 4. dakikada Alexis Sanchez, 14. dakikada Chiriches'in kendi kalesine attığı gol ve 60. dakikada Gagliardini'den geldi.



Bu sonuçla birlikte Inter, ligdeki puanını 18'e yükseltti. Sassuolo ise, 9 maç sonunda 18 puanda kaldı.



Inter, Serie A'nın 10. haftasında sahasında Bologna ile karşılaşacak. Sassuolo ise aynı haftada, Roma'ya konuk olacak.



İLK YENİLGİ GELDİ



Sezona fırtına gibi giren Sassuolo 8 maç sonunda 18 puan toplarken, yenilgi yüzü görmemişti.



Sassuolo'nun Inter'e kaybetmesiyle birlikte, Serie A'da bu sezon yenilgi almayan tek takım olarak Milan kaldı.







