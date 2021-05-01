İtalya Serie A'nın 34. haftasında Inter deplasmanda Crotone ile karşı karşıya geldi. Ezio Scida Stadı'nda oynanan mücadeleyi Inter 2-0'lık skorla kazandı ve şampiyonluk için geri sayıma başladı.Inter'e galibiyeti getiren goller, 66. dakikada oyuna dahil olan Cristian Eriksen'in 69. dakikada ceza alanı dışından yaptığı vuruş ve 90+2. dakikada Hakimi'den geldi. Öte yandan Romelu Lukaku'nun 83. dakikada ağları bulan topu, ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.Bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini 18 maça yükselen Inter, 82 puanla en yakın takipçisi Atalanta'nın 1 maç önünde 14 puan farkla şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü. Atalanta'nın Pazar günü Sassuolo'ya puan kaybetmesi durumunda Inter 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.18 puanla ligin dibinde olan Crotone ise haftalar önce yitirdiği umutlarını tamamen kaybetti ve matematiksel olarak Serie A'ya veda etti.Serie A'nın 35. haftasında Inter evinde Sampdoria ile karşılaşacakken, Crotone ise Roma deplasmanına gidecek.