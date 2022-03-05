Inter Salernitana'yı farklı geçti

İtalya Serie A'nın 28. haftasında Inter, sahasında Salernitana'yı ağırladı.



Giuseppe Meazza'da oynanan maçı Inter 5-0 kazanarak görkemli bir galibiyet elde etti.



Karşılaşmada gol perdesini açan isim 23. dakikada Lautaro Martinez olurken 30 ve 56. dakikalarda Arjantinli yıldız gollerine devam ederek hat-trick yaptı. 64. dakikada Edin Dzeko önce farkı dörde, 69'da ise beşe çıkararak maçın skorunu 5-0 olarak ilan etti.



Maça ilk 11'de başlayan Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu 62 dakika sahada kaldı.



Bu sonucun ardından Inter, 5-0'lık galibiyetle yeniden Serie A'nın zirvesine yerleşti. Salernitana ise 15 puanla son sırada kaldı.





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