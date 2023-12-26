Inter sağ kanat için yeni yıldızını buldu: Buchanan

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, Club Brugge'da forma giyen Tajon Buchanan'ı renklerine bağlamak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Inter sağ kanat için yeni yıldızını buldu: Buchanan
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26 Aralık 2023 15:03
Juan Cuadrado'nun sakatlığı sebebiyle sağ kanat arayışlarına giren Inter, yeni transfer için girişimlerine başladı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Inter, Club Brugge forması giyen Kanadalı futbolcu Tajon Buchanan'ı renklerine bağlamak için kulübü ve oyuncuyla temasa geçti.

Haberde, Juan Cuadrado'nun yaşadığı sakatlık sebebiyle Inter'in bu hafta içinde bu transferi bitirmek istediğine yer verildi.

24 yaşındaki Buchanan Club Brugge formasıyla bu sezon çıktığı 20 maçta 3 gol 4 asist kaydetti.

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