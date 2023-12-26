Inter sağ kanat için yeni yıldızını buldu: Buchanan

Juan Cuadrado'nun sakatlığı sebebiyle sağ kanat arayışlarına giren Inter, yeni transfer için girişimlerine başladı.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Inter, Club Brugge forması giyen Kanadalı futbolcu Tajon Buchanan'ı renklerine bağlamak için kulübü ve oyuncuyla temasa geçti.



Haberde, Juan Cuadrado'nun yaşadığı sakatlık sebebiyle Inter'in bu hafta içinde bu transferi bitirmek istediğine yer verildi.



24 yaşındaki Buchanan Club Brugge formasıyla bu sezon çıktığı 20 maçta 3 gol 4 asist kaydetti.





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