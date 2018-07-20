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İnter, sağ kanadı Vrsaljko ile uçuracak

İnter, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği başarılı performans ile transferin gözde isimleri arasına giren Hırvat sağ bek Vrsaljko için devreye girdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
İnter, sağ kanadı Vrsaljko ile uçuracak
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20 Temmuz 2018 15:57
İtalya Serie A ekiplerinden İnter, Atletico Madrid'in Hırvat sağ beki Vrsaljko için görüşmelere başladı.

2018 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği başarılı performans ile taliplerini arttıran 26 yaşındaki sağ bek için İnter'in 6 milyon euro kiralama ücreti, 25 milyon euro bonservis belirlediği aktarıldı.

Vrsaljko, 2016 yılında 16 milyon euro bedelle Atletico Madrid'in yolunu tutmuş, İspanyol ekibinde oynadığı 54 karşılaşmada 1 gol 7 asistlik performans gösrtermişti.

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