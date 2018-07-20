İnter, sağ kanadı Vrsaljko ile uçuracak

İtalya Serie A ekiplerinden İnter, Atletico Madrid'in Hırvat sağ beki Vrsaljko için görüşmelere başladı.
2018 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği başarılı performans ile taliplerini arttıran 26 yaşındaki sağ bek için İnter'in 6 milyon euro kiralama ücreti, 25 milyon euro bonservis belirlediği aktarıldı.
Vrsaljko, 2016 yılında 16 milyon euro bedelle Atletico Madrid'in yolunu tutmuş, İspanyol ekibinde oynadığı 54 karşılaşmada 1 gol 7 asistlik performans gösrtermişti.
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2018 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği başarılı performans ile taliplerini arttıran 26 yaşındaki sağ bek için İnter'in 6 milyon euro kiralama ücreti, 25 milyon euro bonservis belirlediği aktarıldı.
Vrsaljko, 2016 yılında 16 milyon euro bedelle Atletico Madrid'in yolunu tutmuş, İspanyol ekibinde oynadığı 54 karşılaşmada 1 gol 7 asistlik performans gösrtermişti.
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