Inter, Romelu Lukaku'yu geri gönderiyor!

Inter, Chelsea'den kiraladığı Belçikalı golcü Romelu Lukaku'yu geri gönderme kararı aldı.



La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Inter, 2019'da Manchester United'dan 84.7 milyon euro karşılığı alıp 2021'de 113 milyon euro bedelle Chelsea'ye sattığı Lukaku'yu, geçtiğimiz yaz 7.8 milyon euro kiralama bedeli ile 1 sezonluğuna kadrosuna katmıştı. Bu sezon sadece 24 maçta yararlanabildiği Lukaku'nun 7 gollük performansından memnun olmayan Inter, Chelsea'nin bonservis pazarlığı için haber göndermesine olumsuz yanıt verdi.



Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi de yola Lukaku ile devam etmeme kararı verdiği, bonservisi olmayan iki oyuncunun ismini yönetime ilettiği kaydedildi.



Inter'in Inzaghi'nin raporu üzerine Gladbach'tan ayrılacak olan Marcus Thuram ve Liverpool ile yeni sözleşme imzalamayan Robert Firmino üzerine yoğunlaştığının altı çizildi.





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