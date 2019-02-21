Inter Rapid Wien maçı canlı hangi kanalda? Inter Rapid Wien maçı saat kaçta?

Avrupa

Ligi

Avrupa

Inter-Rapid Wien maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. UEFA Avrupa Ligi'nin son 32 turunda rövanş maçında Inter-Rapid Wien karşı karşıya gelecek.| Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Son 32 turunda oynanacak Inter-Rapid Wien maçı naklen yayınlanacak.21 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak maçın yayıncısı beın Sports MAX 2.Inter-Rapid Wien maçı 21 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.UEFAson 32 turu rövanşında yarın 15 maç oynanacak.futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda Fenerbahçe, 1-0 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Rusya'nın Zenit takımına konuk olacak. Saint Petersburg Stadı'ndaki mücadele TSİ 20.55'te başlayacak.Türk Telekom Stadı'nda oynadığı ilk maçı 2-1 kaybeden Galatasaray ise Portekiz temsilcisi Benfica ile deplasmanda TSİ 23.00'te karşı karşıya gelecek.Kupada rövanş maçlarının programı şöyle:20.55 Arsenal (İngiltere)-BATE (Belarus)20.55 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Viktoria Plzen (Çekya)20.55 Eintracht Frankfurt (Almanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)20.55 Napoli (İtalya)-Zürih (İsviçre)20.55 Salzburg (Avusturya)-Club Brugge (Belçika)20.55 Villarreal (İspanya)-Sporting Lizbon (Portekiz)20.55 Valencia (İspanya)-Celtic (İskoçya)20.55 Zenit (Rusya)-Fenerbahçe23.00 Dinamo Kiev (Ukrayna)-Olympiakos (Yunanistan)23.00 Real Betis (İspanya)-Rennes (Fransa)23.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Krasnodar (Rusya)23.00 Genk (Belçika)-Slavia Prag (Çekya)23.00 Inter (İtalya)-Rapid Wien (Avusturya)23.00 Benfica (Portekiz)-Galatasaray23.00 Chelsea (İngiltere)-Malmö (İsveç)Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi arasında yer alan İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara hafta sonu devam edildi.İspanya'da Barcelona, İtalya'da Juventus, Almanya'da Borussia Dortmund, Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG) ve karşılaşmalara ara verilen İngiltere Premier Lig'de Manchester City, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.Ligdeki 24. karşılaşmasında milli futbolcu Enes Ünal'ın forma giydiği Valladolid'i ağırlayan Barcelona, 1-0 kazanarak 2 hafta sonra galip geldi.Evinde Girona'ya 2-1 mağlup olan Real Madrid'in 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.Atletico Madrid, Rayo Vallecano'yu deplasmanda 1-0 yenerek zirve takibini sürdürdü.La Liga'da puanını 54'e çıkaran lider Barcelona, Atletico Madrid'in 7 puan önünde yer aldı. Katalan ekibi, Real Madrid ile arasındaki farkı ise 9 puana çıkardı.Son 7 yılın şampiyonu Juventus, sahasında oynadığı Frosinone maçını 3-0 kazanarak namağlup unvanını korudu ve 24. haftada 21. galibiyetine imza attı.Juventus'un en yakın rakibi Napoli, konuk ettiği Torino ile 0-0 berabere kalarak zirveden 2 puan daha uzaklaştı.Üst sıralarda yer alma mücadelesi veren Inter, evinde Sampdoria'yı 2-1 mağlup etti. Milan ise Atalanta deplasmanında 3-1 galip geldi. Milan'da milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, birer gol ve asistle oynadı.Serie A'nın 24. haftasını 66 puanla geçen lider Juventus'u, 53 puanlı Napoli, 46 puanlı Inter ve 42 puanlı Milan izledi.Bayern Münih, Augsburg deplasmanında 3-2 galip gelerek zirve takibini sürdürdü.Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt deplasmanında 1-1'lik beraberliğe razı oldu.Hoffenheim'ın evinde Hannover 96'yı 3-0 yendiği maçta Türk asıllı Alman milli futbolcu Kerem Demirbay, birer gol ve asistle mücadele etti.Bundesliga'da 22. hafta maçını bu akşam oynayacak Borussia Dortmund, 50 puanla zirvede yer aldı. Dortmund'u Bayern Münih 48, Borussia Mönchengladbach 43 puanla izledi.Lider PSG, Saint-Etienne deplasmanında 1-0 kazanarak haftayı kayıpsız kapattı.Zirve takipçisi Lille, sahasında Montpellier ile 0-0 berabere kaldı. Olympique Lyon ise evinde Guingamp'ı 2-1'lik skorla geçti.Ligue 1'de 25. haftanın ardından 2 maç eksiği bulunan PSG, 62 puanla liderliğini sürdürdü. Lille 50 ve Olympique Lyon 46 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.Karşılaşmalara ara verilen İngiltere Premier Lig'de 27 haftada 65 puan toplayan Manchester City, maç fazlasıyla liderlikte bulunuyor.Liverpool, averaj farkıyla Manchester City'nin arkasında yer alıyor.Tottenham'ın 60 puana sahip olduğu ligde Manchester United 51, Arsenal ve Chelsea 50'şer puanla sıralanıyor.Premier Lig'de 22 Şubat'ta oynanacak Cardiff City-Watford ve West Ham United-Fulham maçlarıyla heyecan devam edecek. Liverpool'un 24 Şubat'ta Manchester United'a konuk olacağı ligde, Manchester City ise 27 Şubat'ta West Ham United'ı ağırlayacak.