Inter, Napoli'yi takibini sürdürdü

Serie A'nın 11. haftasında Inter evinde Venezia'yı 1-0 mağlup etti ve lider Napoli ile olan puan farkını 1'e indirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Inter, Napoli'yi takibini sürdürdü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Kasım 2024 00:45
İtalya Serie A'nın 11. haftasında Simone Inzaghi'nin ekibi Inter evinde Eusebio Di Francesco'nun yönetimindeki Venezia'yı 1-0 mağlup etti.

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan maçta Inter'e galibiyeti getiren golü 65. dakikada Lautaro Martinez kaydetti.

Inter'de sakatlığını atlatan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmanın 70. dakikasında Nicolo Barella'nın yerine oyuna dahil oldu.

Venezia'nın 90+8'de bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonuçla birlikte 24 puana yükselen Inter, lider Napoli ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi. Venezia ise 8 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Inter evinde Napoli ile karşılaşırken, Venezia sahasında Parma ile karşılaşacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery