Inter, milli aradan puan kaybıyla döndü!

İtalya Ligi Serie A'da 3. hafta mücadelesinde Sampdoria ile Inter, 2-2 berabere kaldı. Inter sezondaki ilk puan kaybını yaşadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Inter, milli aradan puan kaybıyla döndü!
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12 Eylül 2021 15:29
İtalya Ligi Serie A'da 3. hafta karşılaşmasında Sampdoria, Inter'i konuk etti.

Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Konuk ekip Inter'in gollerini 18. dakikada Dimarco ve 44. dakikada Lautaro Martinez attı. Sampdoria'nın sayılarını ise 33. dakikada Yoshida ve 47. dakikada Augello kaydetti.

Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelede 68. dakikada yerini Sensi'ye bıraktı.

Bu sonucun ardından Inter, bu sezon ilk kez puan kaybetti ve 7 puanla 2. sırada yer aldı. Üst üste 2. beraberliğini alan Sampdoria ise 2 puanla 13. sırada yer buldu.

Inter, gelecek hafta Bologna'yı konuk edecek. Sampdoria ise Empoli deplasmanına gidecek.


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