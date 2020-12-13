Galatasaraylı Rademel Falcao ile yakından ilgilenen Inter Miami, Kolombiyalı yıldız için ilk somut adımı attı. ABD ekibi, Galatasaray'da yaptığı indirim sonrası yıllık 6 milyon Euro kazanan 34 yaşındaki forvetin kapısını senelik 4 milyon Euro'luk bir teklifle çaldı.
FALCAO DA ABD'YE SICAK
ABD'ye futbol oynamak istediği bilinen Falcao'nun Inter Miami'nin 4 milyon Euro'luk teklifine sıcak baktığı konuşuluyor. G.Saray da yıldız ismi alacaklarına karşılık göndermek istiyor.
TAKIMDAKİ YERİNİ KAYBETTİ
Uzun süredir sakatlıklarla boğuşan Falcao, G.Saray'daki yerini de Diagne'ye kaybetti. Fatih Terim'in Falcao dönse bile Diagne ile devam etmek istemesi de Miami ihtimalini destekliyor.
FALCAO DA ABD'YE SICAK
ABD'ye futbol oynamak istediği bilinen Falcao'nun Inter Miami'nin 4 milyon Euro'luk teklifine sıcak baktığı konuşuluyor. G.Saray da yıldız ismi alacaklarına karşılık göndermek istiyor.
TAKIMDAKİ YERİNİ KAYBETTİ
Uzun süredir sakatlıklarla boğuşan Falcao, G.Saray'daki yerini de Diagne'ye kaybetti. Fatih Terim'in Falcao dönse bile Diagne ile devam etmek istemesi de Miami ihtimalini destekliyor.