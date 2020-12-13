Galatasaraylı Rademel Falcao ile yakından ilgilenen Inter Miami, Kolombiyalı yıldız için ilk somut adımı attı. ABD ekibi, Galatasaray'da yaptığı indirim sonrasıABD'ye futbol oynamak istediği bilinen Falcao'nun Inter Miami'nin 4 milyon Euro'luk teklifine sıcak baktığı konuşuluyor. G.Saray da yıldız ismi alacaklarına karşılık göndermek istiyor.Uzun süredir sakatlıklarla boğuşan Falcao, G.Saray'daki yerini de Diagne'ye kaybetti. Fatih Terim'in Falcao dönse bile Diagne ile devam etmek istemesi de Miami ihtimalini destekliyor.