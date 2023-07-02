Inter Miami'ye yıldız yağmuru devam edecek!

Lionel Messi'yi kadrosuna katan Inter Miami kulübünün başkanı Jorge Mas, 15 Temmuz tarihine kadar 2-3 transfer daha gerçekleştirmek istediklerini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Inter Miami'ye yıldız yağmuru devam edecek!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Temmuz 2023 15:57
Lionel Messi'yi transfer ederek tüm dünyada adından söz ettiren MLS ekibi Inter Miami, yeni yıldızları kadrosuna katmaya çok yakın. 

El Pais'e konuşan Inter Miami kulübünün başkanı Jorge Mas, 15 Temmuz'a kadar 2-3 yıldız transferi daha gerçekleştireceklerini açıkladı. 

Messi'nin etrafında bir takım oluşturmak istediklerini dile getiren Mas, ''İki ya da üç yıldız oyuncuyu daha kadromuza katacağız. Jordi Alba ile görüştük. Luis Suarez ile de görüştük, ancak sözleşmesi var ve takımında oynuyor. Bu transferin olup olmayacağı belli değil. Messi'nin etrafında bir takım kurmak istiyoruz. Bütün transfer duyuruları 15 Temmuz'a kadar yapılacak.'' dedi. 

BUSQUETS GÜNDEMDE 

Öte yandan Marca gazetesinin haberine göre; Inter Miami'nin sahibi David Beckham, Sergio Busquets'i de Miami'ye getirmek istiyor. 

Beckham'ın Busquets ile görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi. 

 

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery