Romelu Lukaku'yu Chelsea'ye 115 milyon euro karşılığında satmaya hazırlanan Inter, Edin Dzeko ile anlaştı.



Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Simona Inzaghi'nin raporu üzerine harekete geçen Inter, 35 yaşındaki Bosnalı golcüyle her konuda anlaşma sağladı. Edin Dzeko'nun yüksek maaşından kurtulmak isteyen Roma da 1.8 milyon euro bonservis karşılığı bu transfere 'olur' verdi. Dzeko'nun bonservisinde Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma bonusu olacağı da belirtildi.



Edin Dzeko'yu oldukça ucuz bir bonservis bedeliyle transfer etmeye hazırlanan Inter, Atalanta'dan Kolombiyalı forvet Duvan Zapata ve PSV'den genç sağ bek Denzel Dumfries'in transferi için daha kararlı bir şekilde görüşmelere devam edecek.



İtalya Serie A kariyerinde 199 maça çıkan Edin Dzeko, 85 gol atıp 39 asist yaptı.



