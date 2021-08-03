Inter Lukaku için 100 milyonu reddetti!

Chelsea'nin Inter'e Lukaku için yaptığı 100 milyon euroya ek olarak Marcos Alonso'yu teklif ettiği ancak ret cevabı olduğu belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Inter Lukaku için 100 milyonu reddetti!
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03 Ağustos 2021 08:45
Lukaku'yu yeniden kadrosuna katmak isteyen Chelsea'nin Inter'e yaptığı tekliften ret cevabı aldığı ortaya çıktı.

Sky Sports'un haberinde Chelsea'nin Romelu Lukaku için sürpriz bir teklif yaptığı belirtildi. Chelsea'nin Belçikalı forvet için Inter'e 100 milyon euro bonservise ek olarak İspanyol sol bek Marcos Alonso'nun bonservisini önerdiği kaydedildi. İtalyan kulübünün Lukaku'nun değerinin teklif edilenden çok daha fazla olduğunu ve yıldız golcüyü satmayı kesinlikle düşünmedikleri ifade edildi.

Inter, Serie A'da şampiyon olmasına rağmen bütçede küçülmeye giderek teknik direktör Conte ve takımın yıldızlarından Achraf Hakimi'nin ayrılmasına müsade edilmişti; aynı durumun Lukaku için geçerli olmayacağı tahmin ediliyor.

Romelu Lukaku 2011'de Anderlecht'ten Chelsea'ye transfer olmuş ama West Bromwich ve Everton'a kiralık gönderilmişti ve Mourinho döneminde takımdan ayrılmıştı.


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