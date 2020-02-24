Inter - Ludogorets maçı tarafsız sahada oynanabilir!

İtalya'da devam eden coronavirüs paniği sebebiyle Inter'in Ludogorets ile UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı karşılaşmanın tarafsız bir sahada oynanabileceği belirtiliyor.İddialara göre Inter'in artan coronavirüs vakaları nedeniyle Lombardiya ve Veneto bölgelerindeki maçların ertelenmesi sebebiyle Sampdoria ile karşılaşacağı oynanmadan tatil edilmişti. Inter'in rakibi olan Ludogorets kulübünün takım kafilesini bahsedilen bölgelere yaklaştırmak istemediği ve tarafsız saha talebinde bulunabileceği kaydedildi. Gelişmelerin ise en geç Salı günü açıklanacağı ifade ediliyor. Öte yandan maçla ilgili herhangi bir ertelemenin ise düşünülmediği konuşuluyor.20.02.2020 tarihinde Inter'in sahası Giuseppe Meazza'da oynanması planlanan UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda ilk maçı İtalyan ekibi 2-0 kazanmıştı.